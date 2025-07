Terracina, Forza Italia lascia la maggioranza

TERRACINA – «Apprendo da un comunicato stampa la decisione di Forza Italia di uscire dalla maggioranza che sostiene la mia Amministrazione e di passare sui banchi dell’opposizione. In questi due anni ho sempre mantenuto una posizione di equilibrio politico e amministrativo, nonostante le continue e incomprensibili prese di posizione, spesso a sorpresa e a volte neppure uniformi, dei consiglieri di Forza Italia. Adesso non posso che prendere atto, con rammarico, della loro volontà e agire di conseguenza. Per questo dovrò procedere con gli atti necessari».

Così il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, dopo il comunicato stampa diffuso da Forza Italia in cui si annuncia la decisione di proseguire l’attività amministrativa dai banchi dell’opposizione.

«Di certo non è una scelta che sorprende, considerato che in questi due anni era diventata sempre più una consuetudine quella dei consiglieri di Forza Italia sostenere a fasi alterne la maggioranza. Ciò che sorprende è che nel corso di una riunione alla presenza del segretario provinciale di Forza Italia Giuseppe Di Rubbo e del segretario di Terracina Augusto Basile sia stata annunciata la volontà di un appoggio esterno all’Amministrazione, una volontà ribadita anche nell’ultima riunione di capigruppo e segretari. Oggi invece lo stesso partito ha annunciato con un comunicato stampa la decisione di passare all’opposizione, con la capogruppo che nel corso del Consiglio Comunale di questa mattina si è seduta sui banchi della minoranza».

«Come già ribadito più volte, le decisioni e le scelte dell’Amministrazione vengono puntualmente discusse e condivise nel corso delle riunioni di maggioranza, alle quali i consiglieri di Forza Italia spesso hanno scelto di non partecipare. È così che avrebbero potuto dare il loro contributo concreto, e non con una presa di posizione dal tono polemico in Consiglio Comunale. Spiace che venga da loro ripetuto un concetto che può essere facilmente smentito, e ancora di più che nel comunicato stampa si parli di “opacità nella gestione dei dossier più delicati”. Sono accuse che io e la maggioranza che mi ha sempre sostenuto con correttezza, e che ringrazio, respingiamo con decisione. Restando sempre aperti al percorso di condivisione con tutti i Consiglieri Comunali, andiamo avanti con la nostra maggioranza con forza e determinazione con l’unico obiettivo di dare ai cittadini le risposte necessarie», ha concluso il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.