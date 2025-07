Omar Sarubbo riconfermato segretario provinciale del Partito Democratico di Latina

LATNIA – Il congresso provinciale del Partito Democratico ha riconfermato Omar Sarubbo alla guida del partito a Latina. La rielezione, avvenuta all’unanimità, è stata formalizzata nel congresso che si è svolto ieri al Park Hotel, alla presenza di iscritti, simpatizzanti e dei delegati eletti nei giorni scorsi nelle assemblee dei circoli.

Un momento significativo per la vita del partito, che ha visto la partecipazione della coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni, del segretario regionale Daniele Leodori, del capodelegazione del PD al Parlamento europeo Nicola Zingaretti, dell’onorevole Matteo Orfini, del capogruppo in Regione Lazio Mario Ciarla e del consigliere regionale Salvatore La Penna.

Omar Sarubbo ha annunciato una nuova stagione di impegno per i diritti, con attenzione ai giovani, alle donne e alla cura dei soggetti fragili: «Vogliamo un partito che parli a chi ha visto i beni comuni trasformarsi in beni di lusso, che tenga insieme ideali e concretezza, che sappia restituire voce e speranza alla comunità».