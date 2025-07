Latina, “sì” del Consiglio alla valorizzazione dell’ archivio storico di piazza Dante

di Michele Bisceglia

LATINA – Il consiglio comunale di Latina ha riconosciuto l’importanza dell’archivio storico della scuola di piazza Dante. Succede grazie a una mozione presentata dal consigliere di opposizione Nazzareno Ranaldi di Per Latina 2032, approvata da tutti e 24 presenti in aula. L’archivio sarà così definitivamente sistemato presso i locali dell’ex casa del custode della scuola. Luogo in cui, tra l’altro, le carte sono già state spostate da tempo, tanto che, come ricorda Ranaldi stesso, esiste già una targa fuori dal locale che recita “Archivio storico della scuola elementare di Latina”. Quest’ultima affissa negli anni dell’amministrazione Zaccheo.

L’archivio si presenta ricco di materiale dal grande valore storico e culturale per la città di Latina. Ranaldi, nella presentazione della mozione, ha parlato di più di 300 faldoni, che comprendono documenti, registri, temi, libri di testo e disegni, tutti passati tra le mani di chi ha frequentato la scuola Montiani di piazza Dante tra il 1932 e la seconda metà degli anni Sessanta.

I documenti che compongono l’archivio – ha spiegato nel suo intervento in aula Ranaldi – sono stati ritrovati presso la torre della scuola nel 1999. L’allora dirigente scolastico, Paolo Ippoliti, si rese subito disponibile nell’informare il Comune e l’archivio di stato, così da preservare le carte ritrovate e renderle presto fruibili per studi e approfondimenti. Tornando poi al presente, le sorti dell’archivio della scuola sono tornate protagoniste al momento della scelta della sede della Fondazione dedicata al Centenario di Latina. Questa, infatti, una volta ufficializzato lo statuto, sarà posizionata, proprio presso l’ex casa del custode della scuola elementare, dove già si trova l’archivio.

La mozione, di grande spirito simbolico, sottolinea l’importanza della valorizzazione e della sistemazione definitiva dell’archivio scolastico presso l’ex casa del custode e impegna l’amministrazione a favorire il completamento dell’opera di digitalizzazione delle carte, così da renderle fruibili anche online. Infine, prevede l’impegno di stipulare una convenzione con “Amici di piazza Dante ODV, associazione di ex alunni della scuola nata nel 2004 che già si è impegnata in tal senso, per la riorganizzazione dell’archivio, in modo da renderlo accessibile a studenti, studiosi e cittadini.