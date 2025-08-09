Al Francioni l’amichevole del Latina con il Guidonia

LATINA – Ultima amichevole oggi, sabato 9 agosto, per il Latina che allo stadio Francioni si confronterà con il Guidonia Montecelio, squadra neopromossa in serie C, ma che giocherà in un altro girone. Si chiude così la preparazione dei nerazzurri che il 17 agosto incontreranno il Gubbio per il primo turno di Coppa Italia.

All’appuntamento con il test di oggi, il Latina Calcio 1932 arriva già con i primi calciatori indisponibili. Il più grave infortunio ha riguardato Michele Bigonzoni che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento chirurgico è programmato per la fine del mese e i tempi di recupero stimati sono compresi tra i sei e gli otto mesi. Nello stesso comunicato ufficiale il Club rende noto che sono fermi anche Alessio Riccardi per una distorsione alla caviglia: il calciatore tornerà a disposizione dello staff tecnico dall’inizio della prossima settimana. Mentre Amato Ciciretti ed Emanuel Ercolano sono fermi per una lesione muscolare di primo grado: i tempi di recupero previsti sono di circa quindici giorni.