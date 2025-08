Cisterna Volley, si riparte il 20 agosto

È fissato per mercoledì 20 agosto il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione del Cisterna Volley: il giorno del raduno. Il gruppo si ritroverà in via Carlo Rosselli, presso Il Ninfa Poliambulatorio del dottor Gianluca Martini, dove si svolgeranno le visite mediche di inizio stagione.

“Sono felice di accogliere per il terzo anno consecutivo le visite di inizio stagione – ha dichiarato Martini – e di poter offrire supporto alla squadra durante tutto il campionato dal punto di vista medico-fisioterapico e della diagnostica ecografica. Un grande in bocca al lupo al nuovo staff tecnico e ai giocatori, con la speranza che sia una stagione ricca di soddisfazioni”.

Nel corso della giornata, i giocatori e tutti i componenti dello staff tecnico saranno sottoposti a una serie di valutazioni: visita medico sportiva, controllo fisioterapico e osteopatico, visita di medicina generale, ortopedica e nutrizionistica, sotto la supervisione del dottor Amedeo Verri e del suo staff.

Si tratta di una valutazione globale e approfondita, fondamentale per impostare il lavoro di preparazione sia individuale che di squadra. La prima fase degli allenamenti prevede doppie sedute quotidiane: pesi al mattino, lavoro tecnico con palla al pomeriggio. Come consuetudine, il gruppo non sarà inizialmente al completo: i giocatori impegnati con le rispettive nazionali si aggregheranno gradualmente.

Riconfermato in blocco lo staff medico, guidato dal dottor Amedeo Verri, medico sociale della squadra. Al suo fianco il dottor Gianluca Martini (ortopedico), il dottor Giorgio Greci (cardiologo), il nutrizionista Salvatore Battisti, i podologi Chiara e Alessandro Russo, il radiologo Francesco Sciuto, i fisioterapisti Michele Freda e Aniello Colantuono, e il responsabile delle analisi di laboratorio Roberto Zaralli.

“La conferma dello staff medico è fondamentale perché ci permette di lavorare con un gruppo collaudato – ha dichiarato il dottor Verri –. Le visite del 20 agosto saranno il primo passo: ci consentiranno di valutare lo stato di salute dei ragazzi e programmare il lavoro personalizzato per ciascuno, a partire da esami strumentali e un’accurata anamnesi individuale”.