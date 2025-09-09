Fondi, arrestato 35enne: minacce e danneggiamenti ai danni di padre e zia

Un 35enne di Fondi è stato arrestato dai carabinieri della locale Tenenza in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Latina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver minacciato e vessato ripetutamente i familiari per ottenere denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane era stato denunciato già lo scorso mese di agosto dal padre, dopo essere stato più volte minacciato di morte e aver subito il danneggiamento della propria auto. Anche la zia, in più circostanze, aveva sporto denuncia: il 35enne si era recato presso la sua attività commerciale inveendo contro di lei e danneggiando alcuni arredi del negozio. Alla luce della gravità degli episodi e della loro reiterazione, i carabinieri hanno chiesto l’adozione di una misura cautelare, accolta dal giudice che ha disposto la custodia in carcere.