La voce del volley, Giuseppe Baratta sposa a Cori la sua Giulia

LATINA – Si sono sposati a Cori, con una cerimonia civile che è stata celebrata domenica 31 agosto, tra le vigne del Wine Resort Cincinnato, la voce del volley e giornalista, Giuseppe Baratta e la compagna Giulia Marostica, laureata in Economia.

Già speaker per Top Volley, Cisterna Volley, Allianz Milano e Sir Safety Perugia, Giuseppe è stato anche voce dei Mondiali. Un vero trascinatore che è riuscito a far fare la ola al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a unirsi al pubblico quando, a settembre 2018, l’Italia del volley aveva esordito positivamente ai Mondiali.

Questi e altri aneddoti sono stati raccontati in occasione della cerimonia dal collega giornalista Giovanni del Giaccio, che ha celebrato indossando la fascia tricolore grazie alla delega ricevuta dal Comune di Cori. Partendo dalle due cose che sono state in comune fin da subito tra Giuseppe e Giulia: la data di nascita, il 22 febbraio per entrambi, e le tre prime lettere dei nomi. Il resto, lo hanno costruito insieme, fino al sì di ieri.

A loro, tanti auguri per il futuro radioso che meritano.