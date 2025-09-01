ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

nozze

La voce del volley, Giuseppe Baratta sposa a Cori la sua Giulia

LATINA – Si sono sposati a Cori, con una cerimonia civile che è stata celebrata domenica 31 agosto, tra le vigne del Wine Resort Cincinnato, la voce del volley e giornalista, Giuseppe Baratta e la compagna Giulia Marostica, laureata in Economia.

Già speaker per Top Volley, Cisterna Volley, Allianz Milano e Sir Safety Perugia, Giuseppe è stato anche voce dei Mondiali. Un vero trascinatore che è riuscito a far fare la ola al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a unirsi al pubblico quando, a settembre 2018,  l’Italia del volley aveva esordito positivamente ai Mondiali.

Questi e altri aneddoti sono stati raccontati in occasione della cerimonia dal collega giornalista Giovanni del Giaccio, che ha celebrato indossando la fascia tricolore grazie alla delega ricevuta dal Comune di Cori. Partendo dalle due cose che sono state in comune fin da subito tra Giuseppe e Giulia: la data di nascita, il 22 febbraio per entrambi, e le tre prime lettere dei nomi. Il resto, lo hanno costruito insieme, fino al sì di ieri.

A loro, tanti auguri per il futuro radioso che meritano.

 

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Settembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto