Incidente in Via Nascosa, muore il commercialista di Latina Mario Cepollaro

LATINA – Non ce l’ha fatta Mario Cepollaro, il commercialista di Latina rimasto coinvolto in un incidente stradale in Via Nascosa lo scorso 10 agosto. Il professionista, che aveva 63 anni, si è spento sabato nella Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti dove era stato ricoverato in condizioni gravissime. La moto su cui viaggiava, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, ha deviato il suo percorso finendo contro un palo al margine dell’altra corsia di marcia forse per un malore del conducente o per la presenza di un ostacolo improvviso, forse un animale che ha attraversato la strada. Ma sono solo ipotesi.

Cepollaro, figlio del fondatore di uno dei primi forni di Latina, è il padre di Marco segretario comunale del Pd Latina. Tra i messaggi di cordoglio postati dopo la tragica notizia, quello dell’ex sindaco Vincenzo Zaccheo che si stringe intorno alla famiglia: “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Mario Cepollaro, avvenuta oggi a 63 anni, dopo il grave incidente dello scorso 10 agosto in via Nascosa. Alla sua famiglia va il mio pensiero affettuoso: al figlio Marco, ai fratelli Fabrizio, Anna Lucy e Assunta, alla cara mamma della mia splendida amica Simona. Ricordo con rispetto anche il padre Nino, che fu fondatore dello storico Forno Cepollaro, punto di riferimento per tante famiglie della nostra città”.