Quadrangolare di Chiusi, Benacquista Latina Basket chiuse terza: batte Fabriano 76-62

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude con una vittoria il torneo precampionato disputato all’Estra Forum, superando la Janus Fabriano nella finale 3°/4° posto con il punteggio di 76-62.

La sfida si è rivelata equilibrata nei primi due quarti, con i nerazzurri avanti di misura al termine delle prime frazioni (18-17, 33-32). Al rientro dalla pausa lunga, però, la formazione guidata da Coach Gramenzi ha saputo aumentare l’intensità, gestendo con ordine le fasi di gioco e chiudendo il terzo periodo sul 58-50. Nel quarto conclusivo, la squadra pontina ha dato l’accelerata definitiva, portando a casa il successo e la terza posizione nel torneo.

Buone notizie dall’infermeria: Antonio Gallo è tornato a disposizione ed è sceso regolarmente in campo dopo il riposo precauzionale osservato nella prima giornata. Ancora assente, ma presente a bordo campo per sostenere i compagni, il neoarrivato Marko Bakovic, che nei prossimi giorni inizierà il proprio percorso di inserimento nel gruppo. Per quanto riguarda Edoardo Di Emidio, si segnala un piccolo problema fisico che dovrebbe risolversi in tempi brevi.

Il bilancio di questi due giorni di gare è positivo – dicono in una nota dal Club – , considerando anche il carico di lavoro ancora elevato in questa fase della preparazione. Il gruppo sta continuando il percorso di crescita, con segnali incoraggianti sia sotto il profilo tecnico che dell’affiatamento.

«È stata un’ulteriore gara utile in vista del campionato, che ci ha permesso di testare diverse situazioni. Fortunatamente abbiamo recuperato Gallo, ma si è presentato un lieve problema per Di Emidio, che contiamo di risolvere presto. Ci sono ancora molti aspetti su cui lavorare e sarà fondamentale iniziare l’inserimento del lungo straniero» è il commento di coach Franco Gramenzi al termine della gara.

Il prossimo impegno precampionato per i nerazzurri è fissato per mercoledì 3 settembre alle ore 18:30, in trasferta sul campo della Stella Ebk.