LATINA – Arrestato a Latina in flagranza di reato un tunisino per evasione. Durante un posto di blocco gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo e dagli accertamenti è emerso che uno dei passeggeri, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione.
L’uomo ha anche reagito agli agenti motivo per il quale è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia. L’uomo era ai arresti domiciliari dal 16 luglio scorso, in seguito a una rissa e al porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre, aveva ricevuto un avviso orale dal Questore di Latina e vanta numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.
Non è la prima volta che si allontana: lo scorso 1° settembre era stato denunciato in stato di libertà per essersi allontanato dalla propria abitazione, misura poi ripristinata. Il 6 settembre era già stato arrestato per evasione e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.
Latina, era agli arresti domiciliari, trovato per strada durante un controllo
Non era la prima volta che si allontanava, sorpreso fuori casa altre due volte
