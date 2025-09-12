Aprilia, dipendente abbassava i prezzi, accusato di truffa al supermercato

APRILIA – Un uomo è accusato di aver truffato i propri datori di lavoro modificando arbitrariamente i prezzi dei prodotti alimentari in vendita nel supermercato in cui lavorava, in modo da poter fare acquisti scontati per sé e per la propria famiglia. E’ quanto ha scoperto la polizia dopo la denuncia dei proprietari di una nota attività commerciale di Aprilia. Le indagini hanno consentito di verificare che effettivamente l’uomo utilizzava la pratica su prodotti che poi acquistava personalmente e di verificare la dinamica dei fatti contestati. L’uomo è stato denunciato per il reato di truffa aggravata.