Priverno, al via il progetto “Svelare l’invisibile” al Museo Archeologico

In arrivo 100mila euro dal Ministero della Cultura

Il Museo Archeologico di Priverno entra tra i 28 progetti finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando per il funzionamento dei Piccoli Musei. Con un contributo di 100mila euro, è l’unico progetto laziale insieme a quello del Museo Archeologico di Fondi a ricevere la quota massima richiesta.

Il progetto, dal titolo “Svelare l’invisibile: per un dialogo con i capolavori del Museo”, è stato elaborato dalla direttrice Margherita Cancellieri e punta a rendere più fruibile e coinvolgente la collezione, composta da oltre mille reperti provenienti dagli scavi del sito romano di Privernum ed esposta nelle dodici sale di Palazzo Valeriani Guarini Antonelli.

Tre i capolavori al centro dell’iniziativa: i Fasti Privernates, eccezionale documento epigrafico che conserva il ricordo di festività e luoghi di culto dell’antica Roma, e che menziona il 44 a.C., anno dell’uccisione di Cesare; la statua togata dell’imperatore Claudio, un’opera di marmo di elevatissimo pregio proveniente dal teatro di Privernum; e la Soglia musiva a paesaggio nilotico, mosaico ellenistico di straordinaria raffinatezza, tra i più rappresentativi e celebri di Priverno, esposto anche in importanti mostre internazionali.

Grazie all’impiego di nuove tecnologie – pannelli interattivi, esperienze immersive, ricostruzioni digitali – i visitatori potranno riscoprire i dettagli originali delle opere, dalle policromie perdute ai frammenti mancanti, in un percorso innovativo capace di coniugare ricerca, divulgazione e accessibilità.

