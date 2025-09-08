“Oltre il silenzio”: Sabaudia ospita il convegno sulla violenza di genere

Due storie diverse, stesso dolore. Due nomi che continuano a chiedere giustizia: Sara Di Pietrantonio e Giulia Cecchettin, entrambe vittime di femminicidio, tornano a farsi sentire attraverso il convegno “Oltre il silenzio”, in programma il 25 settembre alle ore 17 nell’aula consiliare di Sabaudia.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto dell’Associazione Le Azalee, si distingue per l’uso di materiale autentico: intercettazioni telefoniche e ambientali, immagini tratte dagli atti giudiziari e documenti originali che raccontano dinamiche di controllo, manipolazione e paura. Voce centrale del convegno sarà la criminologa Gabriella Marano, psicologa clinica e forense, riconosciuta a livello nazionale per il suo lavoro nella prevenzione della violenza sulle donne.

“Non basta indignarsi a fatti compiuti. Serve responsabilità, conoscenza e presenza – sottolinea l’assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni –. Il convegno vuole offrire strumenti concreti per riconoscere i segnali della violenza prima che sia troppo tardi, costruendo una cultura del rispetto e della parità con il coraggio dell’ascolto e l’azione quotidiana delle istituzioni”.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi, la coordinatrice provinciale dell’Associazione Le Azalee, Carmen Casu, e Federica Lama, membro del coordinamento per la sensibilizzazione delle patologie invisibili. Sabaudia sceglie così di essere protagonista nella lotta alla violenza di genere, con responsabilità e coraggio, trasformando la partecipazione in un impegno attivo per un cambiamento culturale.