A Sermoneta riprende il Servizio Civile

Per il quinto anno consecutivo il Comune di Sermoneta rinnova la partecipazione al Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani un’opportunità di crescita personale e professionale. Il progetto, promosso dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli con il consigliere delegato Roberto Paolo Calvani, consente ai volontari di sviluppare competenze e di mettersi al servizio della comunità.

Ieri mattina hanno preso ufficialmente servizio i primi 7 ragazzi selezionati dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Lorenzo (22 anni), Gabriele (20), Denise (20), Giulia (22), Giuseppe (19), Davide (19) e Pierluigi (19). Nei prossimi giorni si uniranno gli altri cinque, per un totale di 13 giovani.

Saranno impegnati negli uffici comunali, nei musei, nella biblioteca e nell’archivio storico, affiancando il personale e contribuendo alle attività di gestione e valorizzazione del patrimonio cittadino.

«Il Servizio Civile rappresenta un’occasione di crescita e acquisizione di nuove competenze – ha sottolineato il sindaco Giovannoli –. Vi chiediamo impegno e dedizione, perché questa esperienza vi arricchirà umanamente e professionalmente, offrendo strumenti utili anche in vista di futuri concorsi pubblici».