“Tanto di Cappello! – Quando lo sport diventa Fair play (e insegna a vivere)” di Maurizio Targa

LATINA – Domani lunedì 29 settembre 2025 alle 18.00 nella Sala Conferenze “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina, il Panathlon International di Latina presenta in anteprima la nuova creatura editoriale dello scrittore pontino Maurizio Targa. La competitività e l’agonismo sono il sale dello sport, ma è proprio lo sport, attraverso il Fair play, a potersi trasformare in una straordinaria scuola di vita. È questo il punto di partenza del nuovo libro del giornalista e autore televisivo Maurizio Targa, Tanto di Cappello!

Attraverso episodi celebri e dimenticati, Targa esplora il significato profondo – e le contraddizioni – del Fair play: dall’etica in campo al valore simbolico del minuto di raccoglimento; dai gesti eroici al confine sottile tra sacrificio e propaganda; dai gemellaggi tra tifoserie ai “biscotti”, e alle partite truccate con eleganza.

Un percorso che mette in luce tanto i gesti nobili quanto il “lato oscuro” dello sport: boicottaggi politici, accordi sotterranei e compromessi che, pur rispettando formalmente le regole, ne tradiscono lo spirito.

Con uno stile diretto e incisivo, Targa invita a riflettere su cosa significhi davvero essere sportivi oggi, in un mondo dove la linea di confine tra lealtà e calcolo si fa sempre più sottile. Forse il vero Fair play non risiede nei gesti eclatanti, ma nella coerenza silenziosa di chi accetta perfino di perdere pur di restare fedele a un’idea di giustizia.

Modera la serata il giornalista Pier Luigi Grande.

L’autore

Maurizio Targa, nato a Latina nel 1966, è funzionario regionale e laureato in Scienze della Formazione e in Scienze Economiche e Aziendali. Giornalista e autore televisivo (ha collaborato con Rai2 per programmi come TG2 Dossier, Sanremo segreta e Dopo pranzo pop), è stato anche conduttore radiofonico e televisivo. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, tra cui Cette Italie qui m’en chante (2005), L’importante è proibire (2011), Biscottopoli (2022), Padre vostro (2023), Il cuore è un sinti itinerante (2023) e San Romolo (2025).