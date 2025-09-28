Cisterna Volley – Virtus Aversa 2-2

CISTERNA – Quarto allenamento congiunto della stagione, dopo il doppio confronto con Perugia e la sfida contro Catania: al Palazzetto di Cisterna il sestetto di Morato ha ospitato la Virtus Aversa (A2). Il test si è concluso in parità, due set per parte.

Primo set vinto da Aversa. I campani conducono sempre, con un massimo vantaggio che non supera il +3, Cisterna raggiunge la squadra di Tomasello sul 18-18, parità che resta fino al 21-21, poi Aversa accelera e chiude 22-25.

Secondo set molto avvincente, giocato punto a punto, nessuna delle due squadre riesce ad andare in fuga, si arriva sul 24-24: Cisterna spreca due set point, uno lo sciupa Aversa. Sul 27 pari, Muniz fa la differenza con due attacchi vincenti: 29-27

Grande equilibrio anche nel terzo set, vinto da Aversa 24-26.

Quarto set giocato punto a punto fino al 7-7, poi Cisterna prova la fuga, stacca Aversa (10-7). Il + 3 resiste, e diventa + 6 (21-15). Aversa molla, e Cisterna pareggia il conto dei set (25-18).

Ora due giorni di riposo: Daniele Morato ha concesso al gruppo domenica e lunedì liberi, si riprenderà martedì con gli allenamenti e, finalmente, si uniranno alla squadra anche Plak, Currie e Beyram.

Prossimi impegni in Umbria, il 4 e il 5 ottobre doppio impegno contro Milano: sabato si giocherà alle 18, domenica alle 17, entrambe le gare verranno disputate al palazzetto di Gubbio. L’11 e il 12 ottobre, invece, il Cisterna Volley parteciperà alla Bogdanka Volley Cup (prestigioso torneo internazionale di pallavolo maschile che si tiene annualmente in Polonia) per sfidare il Bogdanka Luk Lublin, lo Jastrebski Weigel e il Projekt Warszawa.