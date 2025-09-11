Villa Gianna porta i vini pontini in Europa

Un 2025 da incorniciare per Villa Gianna, storica cantina di Sabaudia che ancora una volta porta in alto i vini dell’Agro Pontino con una pioggia di medaglie e riconoscimenti nei più autorevoli concorsi enologici internazionali.

Il Bellone, vitigno simbolo della linea Vigne del Borgo, ha conquistato la medaglia d’oro e 90 punti su 100 nella guida 5StarWines – the Book 2025, pubblicata in occasione del Vinitaly. Non da meno l’Elogio Moscato di Terracina DOC Secco 2024, che ha ricevuto l’oro al The WineHunter Award 2025 e si è affermato anche al concorso Mondial des Vins Blancs di Strasburgo, tra oltre 580 etichette provenienti da tutto il mondo. A completare la stagione di successi è arrivata la medaglia d’oro alla XXIII edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino – Selezione del Sindaco.

«Il nostro è un territorio ricco di potenzialità straordinarie – ha commentato Giovanni Giannini – Siamo orgogliosi che le nostre varietà si siano distinte così bene su scala internazionale».

Fondata negli anni ’80, Villa Gianna è una realtà vitivinicola che unisce tradizione familiare, innovazione agronomica ed enologica. I vigneti, situati tra il Parco del Circeo e i Monti Lepini, beneficiano di un microclima ideale e terreni frutto della bonifica dell’Agro Pontino. Una produzione seguita dagli enologi Mauro Bettiol e Benedetto Prandi e portata avanti da una famiglia con quattro generazioni di esperienza.

Dal 2022, la cantina ha inaugurato una nuova enoteca di oltre 1200 metri quadrati, uno spazio per degustazioni, formazione e promozione del vino, che racconta il territorio pontino attraverso 23 etichette distribuite in sei linee produttive. «Produrre qualità significa unire sapere agricolo e conoscenza del territorio – ha aggiunto Francesco Giannini –. Il Moscato, insieme al Bellone, resta un nostro fiore all’occhiello».

In quest’ottica Villa Gianna aprirà le porte lunedì 29 settembre per un evento speciale dedicato a ristoratori, operatori turistici e appassionati, con degustazioni dei vini pluripremiati e di altre eccellenze agroalimentari locali. La cantina resta comunque visitabile tutto l’anno con tour guidati, degustazioni e percorsi tra vigneti e cultivar.