La fortuna fa tappa ad Aprilia: vinti oltre 85mila euro 

La dea bendata torna a sorridere al territorio pontino. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 9 settembre ad Aprilia sono stati centrati due “5” da 41.640,61 euro ciascuno e un “4”, per un totale di 85.067 euro. Le schedine vincenti sono state giocate al bar ristorante La Cascina di Campoverde, in via Mediana 56, locale già noto in passato per aver registrato altre vincite importanti. Soddisfazione tra i titolari che hanno raccontato il fatto: chi ha fatto cinque ha certamente giocato una schedina da 7 euro, ma resta il mistero su chi sia il fortunato giocatore.