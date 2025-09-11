11 settembre, la Regione Lazio ricorda le vittime delle Torri Gemelle

Nel giorno dell’anniversario degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, la Regione Lazio si unisce al ricordo delle migliaia di vittime innocenti e al dolore delle loro famiglie.

«L’11 settembre ha segnato per sempre la coscienza del mondo – ha dichiarato il presidente Francesco Rocca – mostrando la brutalità del terrorismo e l’urgenza di difendere ogni giorno i valori di libertà, democrazia e convivenza pacifica».

Un pensiero speciale è stato rivolto al popolo americano, «a cui ci lega un’amicizia solida e autentica». Per Rocca, ricordare significa «non permettere che la violenza prevalga sulla dignità umana, ma lavorare per una società sicura, giusta e inclusiva».

La nota della Regione si chiude sottolineando l’identità del Lazio come terra di dialogo e accoglienza e ribadendo l’impegno contro ogni forma di fanatismo e odio. «Solo attraverso la memoria condivisa e la solidarietà – ha aggiunto il governatore – possiamo costruire un futuro di pace».