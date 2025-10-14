Domenica c’è Fondi in rosa: tappa del Grande Slam UISP abbinata alla prevenzione del tumore al seno

FONDI – Ultimi preparativi in casa Olimpia Lazio per la terza edizione della “Fondi in Rosa”, nuova tappa del Grande Slam UISP in programma domenica 19 ottobre nel centro storico della città. Il ritrovo è previsto alle 7 dal Castello Caetani, lo start è fissato alle 9 per una distanza complessiva di 9 chilometri. Dopo il rettilineo di viale Vittorio Emanuele III e di corso Appio Claudio, atleti provenienti da tutto il Lazio attraverseranno la località periferica di “Ripa”, affronteranno una leggera salita in via Querce e torneranno al punto di partenza. Dei ristori saranno collocati al km 2,5, al km 6 e al traguardo.

Ci sarà anche la “Camminata a passo libero” sulla distanza di 5,3 km, ancora incentrata sul tema della solidarietà: l’evento, con raduno fissato alle 8 e partenza alle 9.15, sarà dedicato infatti alle donne e alla prevenzione del tumore al seno e vedrà la partecipazione di molte associazioni di volontariato e in primis della sezione locale dell’Andos, alla quale sarà devoluta la raccolta fondi (lo scorso anno furono destinati duemila euro). Le iscrizioni si possono effettuare presso il negozio “Top Run”, in Via Arnale Rosso 3/E a Fondi, e anche il giorno della manifestazione fino a 30 minuti dalla partenza. E a proposito di Andos, nei giorni scorsi si è tenuto il Convegno annuale a Palazzo Caetani con la premiazione degli studenti e degli istituti partecipanti al concorso “Un’immagine per la prevenzione del tumore al seno”; la creazione vincitrice è stata scelta come logo ufficiale dell’Ottobre Rosa ed è stata stampata sulle maglie ufficiali della gara di domenica.

Riguardo alle premiazioni, importanti riconoscimenti andranno ai primi tre e alle prime tre della classifica generale, ai primi cinque di ogni categoria e alle prime tre società per numero di atleti al traguardo, con un rimborso previsto in base agli atleti arrivati. La prima società, inoltre, si aggiudicherà il trofeo “Run for Andos”. L’organizzazione consegnerà ai primi 500 iscritti un pacco gara comprendente la maglia tecnica della manifestazione. Per le iscrizioni inviare una email all’indirizzo atleticaleggera.latina@uisp.it o un messaggio WhatsApp al 328 1193101.