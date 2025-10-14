Pugilato, una 13enne di Fondi astro nascente, il Comune le dà una targa







FONDI – Giulia Carocci, della N.P. Boxing Team, a soli 13 anni ha infatti conquistato la medaglia d’argento al torneo nazionale di pugilato che si è svolto a Mondovì, in provincia di Cuneo, dando lustro alla Città di Fondi. Giovedì pomeriggio, nella sala della presidenza del Consiglio, il vicesindaco Vincenzo Carnevale e il presidente della commissione Sport Cristian Peppe hanno consegnato il riconoscimento alla ragazza, visibilmente entusiasta ed emozionata. Ad accompagnare la giovane atleta, oltre alla mamma e ai suoi due fratelli minori, che sono anche i più grandi sostenitori di Giulia, la fondatrice della N.P. Boxing Team Nunzia Patti.

CHI E’ – Giulia Carocci pratica questa disciplina da tre anni e, non appena nel mese di aprile ha avuto l’età necessaria per entrare nel mondo dell’agonismo, con grande carica, determinazione e forza di volontà, ha affrontato sfide impegnative con avversarie ostiche e preparatissime. Oltre ad aver conquistato la sua prima medaglia d’argento a Mondovì, ha già ricevuto una convocazione in nazionale e conquistato il titolo di vicecampionessa regionale. Si allena tutti i giorni

«Con queste premiazioni simboliche, come ricorda sempre anche il nostro sindaco Beniamino Maschietto, ci proponiamo di far conoscere discipline meno praticate, di sostenere i giovani talenti sportivi e non del nostro territorio e di ispirare altri cittadini con storie di successo, impegno, tenacia e determinazione. A nome di tutta la città – hanno commentato il vicesindaco Vincenzo Carnevale e il presidente della commissione Sport Cristian Peppe – va un sentito incoraggiamento alla giovane Giulia affinché la sua carriera agonistica sia costellata di successi».