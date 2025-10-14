Latina, musica live al Sottoscala9: c’è la stand-up comedy

LATINA – Dopo il primo appuntamento sabato scorso il Sottoscala9 prosegue la rassegna autunnale di quattro appuntamenti, animata da musica ed eventi speciali previsti per ogni weekend del mese. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 21, torna la stand-up comedy con Alessandro Gori, più conosciuto come Lo Sgargabonzi. Lo scrittore e performer satirico, autore in Una pezza di Lundini e ospite ricorrente in Battute, metterà in scena “Speciale Pacciani”, un live di divulgazione criminologica, nonché di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo a Pietro Pacciani, comunemente noto come il procedimento giudiziario cult del Mostro di Firenze.

La musica live riprende il ritmo sabato 18 ottobre con gli Assalti Frontali, dalle 21.30 sempre al Sottoscala9. La band hip-hop di Roma, che da 35 anni si caratterizza per il suo rap impegnato, porterà a Latina per la prima volta il nuovo album “Notte Immensa”. Inoltre, con Militant A e Pol G, salirà sul palco anche Er Tempesta, giovane e promettente voce del panorama romano. Per il live, insieme alla tessera Arci da presentare all’ingresso, è prevista una sottoscrizione consigliata di 7 euro.

Altri due eventi in calendario per la rassegna dedicata alla riapertura autunnale chiudono il mese di ottobre: sabato 25 ottobre un nuovo live musicale con l’esibizione di Maria Violenza, cantante e musicista palermitana, che mischia a un originale genere punk sonorità elettroniche e folkloristiche, e porterà sul palco il suo nuovo album, appena uscito a settembre, “Terrona”. Infine, il 31 ottobre il Sottoscala9 chiuderà un mese ricco di incontri con l’evento “Stranger Nights”, il party dedicato alla notte di Halloween.

Partecipare alla rassegna di eventi d’ottobre può essere un’opportunità per rinnovare la tessera Arci.