GEO.Works, la Provincia di Latina attiva il portale per gestire on line le istanze di concessione, autorizzazione a lavori e scavi e nulla osta

LATINA – La Provincia di Latina annuncia l’attivazione del nuovo portale telematico GEO.Works, uno strumento digitale avanzato dedicato alla presentazione online delle istanze di concessione,

autorizzazione e nulla osta previste dal Nuovo Codice della Strada, per interventi che riguardano le strade di competenza provinciale.

La nuova piattaforma sarà accessibile dal sito istituzionale della Provincia di Latina e attraverso questo sistema sarà possibile presentare in modalità completamente digitale le domande relative a scavi e sottoservizi con servizi di rete, accessi e recinzioni, installazione di mezzi pubblicitari, interventi all’interno delle fasce di rispetto e così via. L’introduzione del portale GEO.Works consente inoltre la creazione di un archivio georeferenziato di tutte le opere e impianti interrati presenti sulla rete stradale provinciale, permettendo una gestione più coordinata e strategica degli interventi futuri e un migliore dialogo tra gli operatori che utilizzano le infrastrutture stradali.

«Con l’attivazione del portale GEO.Works, proseguiamo con determinazione il percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi pubblici. Questo strumento ci consente non solo di ridurre i tempi di gestione delle pratiche, ma anche di migliorare l’efficienza e la trasparenza nei rapporti con cittadini, professionisti, enti pubblici e gestori di servizi di rete. Si tratta di un passo importante

verso una pubblica amministrazione moderna, accessibile e al servizio del territorio», dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

Uno degli elementi distintivi del portale è l’integrazione della componente cartografica interattiva (WebGIS). Durante l’inserimento della domanda, le geometrie indicate dall’utente vengono automaticamente confrontate con i dati cartografici dell’Ente, attivando funzionalità intelligenti come la validazione automatica o la richiesta di pareri. Il sistema è pienamente integrato con SPID per l’autenticazione, con PagoPA per i pagamenti digitali e con i sistemi di protocollazione dell’ente.

Per tre mesi sarà ancora consentito l’invio delle richieste via PEC poi la nuova modalità diventerà obbligatoria.

Per accedere alla piattaforma e ai suoi servizi è sufficiente collegarsi al sito della Provincia di Latina o al seguente link: GEO.Works https://latina.geo.works/permits/Account/Login?ReturnUrl=%2Fpermits%2FApplication#!/wel