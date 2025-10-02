ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Maltempo

Latina, Strada Cerreto Alta chiusa fino a domani per la caduta di un pino

Si procederà anche alla verifica della stabilità degli altri alberi

Latina – Si è resa necessaria, causa la caduta di un pino marittimo, la chiusura temporanea di Strada Cerreto Alto a Latina. Costituendo un concreto rischio per l’incolumità dei cittadini delle abitazioni residenziali circostanti, dopo un sopralluogo della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, la Sindaca Celentano ha emesso ieri in serata l’ordinanza.
Si provvederà inoltre anche con estrema urgenza alla verifica dello stato di stabilità degli alberi al alto fusto che insistono entro le proprietà private limitrofe. Il divieto di circolazione e sosta, interessa Strada Cerreto Alto tra il civico nr. 3296 ed civico nr. 3346, per 2 giorni necessari alla verifica della stabilità degli alberi e il ripristino delle condizioni di sicurezza

