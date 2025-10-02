Terracina, caduta massi a Monte Cucca, 10 milioni dalla Regione Lazio per la messa in sicurezza

TERRACINA – Dieci milioni di euro per Monte Cucca. La Giunta Regionale del Lazio ha deliberato oggi di destinare infatti la somma per finanziare l’intervento “Mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina nel tratto compreso fra il km 113+800 e il km 114+800 in località La Fiora”, proposto da ANAS S.p.A., nell’ambito dell’Azione del PR Lazio FESR 2021-2027. La somma è ripartita sulle annualità 2025 e 2026.

L’ANAS S.p.A. aveva presentato la proposta di intervento in località La Fiora il 5 agosto scorso sottolineando che l’intervento ricade in una zona con rischio di caduta massi che ha diretta interferenza sulla linea ferroviaria Priverno–Terracina (per questa ragione interrotta) e sulla SS 699 dell’Abbazia di Fossanova, entrambe infrastrutture di rilevanza strategica per la mobilità regionale e statale.

«È una notizia davvero importante per la nostra Città, e voglio ringraziare il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’Assessore alla Mobilità, Trasporti e Tutela del Territorio Fabrizio Ghera, come anche l’Assessore Roberta Angelilli e tutta la Giunta Regionale che ancora una volta hanno dimostrato una grande sensibilità verso il nostro territorio. Grazie a questo finanziamento sarà possibile finalmente realizzare l’intervento strategico e necessario sul Monte Cucca che tutta la nostra comunità attendeva da tempo, e mettere quindi in sicurezza l’area garantendo l’incolumità dei residenti e di quelli che utilizzano l’arteria stradale che attraversa quel quadrante. Rimaniamo fiduciosi che possa proseguire il percorso che abbiamo intrapreso per la riattivazione della tratta ferroviaria Priverno-Terracina, per la quale questo intervento di mitigazione, come recita la stessa delibera, costituisce una condizione imprescindibile», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.