Aprilia, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagno: arrestata una 36enne

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato una donna di 36 anni, residente in città e già nota alle forze dell’ordine, per violazione degli obblighi imposti dal divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo che il braccialetto elettronico in dotazione all’indagata ha segnalato un avvicinamento non autorizzato alla vittima di precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. L’allarme, captato dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina, ha permesso ai militari della Sezione Radiomobile di raggiungere in pochi minuti il luogo indicato. La 36enne è stata trovata nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, dalla quale avrebbe dovuto mantenere una distanza minima di 500 metri, come stabilito dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Accertata la violazione, la donna è stata arrestata in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, è stata trattenuta nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo, prevista per la giornata di domani.