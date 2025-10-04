Latina, speronò l’auto dei carabinieri ferendo due militari, arrestato un 41enne

LATINA – Aveva speronato un’auto dell’Arma dei carabinieri per sottrarsi a un controllo, causando il ferimento di due militari. L’autore, un 41enne di Latina, grazie alle indagini svolte dai carabinieri è stato identificato, rintracciato e arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. I carabinieri nelle scorse ore hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti erano avvenuti a Latina lo scorso 23 settembre. I carabinieri quel giorno erano impegnati in un servizio ad alto impatto, disposto dopo le bombe e gli attentati intimidatori avvenuti a Latina a partire dal 7 settembre quando avevano intimato l’alt al conducente di una Golf per procedere ad un normale controllo di polizia, ma l’uomo vedendosi bloccato da due macchine dei carabinieri, per cercare di sottrarsi al controllo aveva speronato il mezzo che si trovava davanti a lui e guadagnando la fuga. L’arrestato è stato portato tradotto nel carcere di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’esecuzione del provvedimento restrittivo si inquadra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, in particolare nell’area che include Via Helsinki, Viale Kennedy e Viale Pierluigi Nervi, finalizzati alla prevenzione della criminalità comune ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori – spiegano dal comando provinciale di Latina – . Negli ultimi giorni, oltre all’attività di indagine da cui è scaturito il provvedimento restrittivo, sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, nel corso dei quali è stato denunciato un 22 enne trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato posto sotto sequestro.

Controllate oltre 100 cantine delle Case Arlecchino dove sono state sequestrate due cartucce cal. 7.62, 89 persone e 31 veicoli.