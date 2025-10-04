ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il cordoglio

Addio al Maestro Giuseppe Gazzelloni, stimato chitarrista e docente

Il gruppo Mondo Radio si unisce al dolore della famiglia per la sua scomparsa

Il gruppo Mondo Radio Latina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del Maestro Giuseppe Gazzelloni, stimato chitarrista e docente, cognato del nostro direttore commerciale Massimo Di Santo.

Nato a Norma nel 1955, Giuseppe ha dedicato la sua vita alla musica e alla formazione di nuove generazioni di musicisti. Diplomato al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, si è perfezionato in Germania con Abel Carlevaro, intraprendendo una brillante carriera artistica che lo ha visto protagonista in importanti manifestazioni nazionali e internazionali. Vincitore di numerosi concorsi, ha ottenuto significativi riconoscimenti come solista e camerista, riscuotendo ovunque il plauso di pubblico e critica.

Ha collaborato con istituzioni prestigiose, tra cui la Radio Vaticana e la RAI – Radiotelevisione Italiana, per la quale ha curato il programma “Paganini e la chitarra”. Oltre all’attività concertistica, ha svolto un’intensa opera di ricerca e divulgazione, pubblicando saggi, edizioni critiche, trascrizioni e studi musicologici, contribuendo con la sua competenza anche al New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Nel corso della sua carriera ha insegnato nei Conservatori di Genova, Pesaro, Bologna, Frosinone e Latina, dove ha anche ricoperto per due mandati la carica di Direttore. Figura colta, appassionata e profondamente dedita alla didattica, il Maestro Gazzelloni lascia un segno indelebile nella comunità musicale italiana e nel territorio pontino, che perde un artista di grande valore umano e professionale.

L’ultimo saluto lunedì 6 ottobre alle ore 10.30 presso la Chiesa Madonna del Carmine, a Norma.

Alla famiglia, agli amici e ai suoi allievi giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il nostro staff.

 

