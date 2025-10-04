Addio al Maestro Giuseppe Gazzelloni, stimato chitarrista e docente

Il gruppo Mondo Radio Latina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del Maestro Giuseppe Gazzelloni, stimato chitarrista e docente, cognato del nostro direttore commerciale Massimo Di Santo.

Nato a Norma nel 1955, Giuseppe ha dedicato la sua vita alla musica e alla formazione di nuove generazioni di musicisti. Diplomato al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, si è perfezionato in Germania con Abel Carlevaro, intraprendendo una brillante carriera artistica che lo ha visto protagonista in importanti manifestazioni nazionali e internazionali. Vincitore di numerosi concorsi, ha ottenuto significativi riconoscimenti come solista e camerista, riscuotendo ovunque il plauso di pubblico e critica.

Ha collaborato con istituzioni prestigiose, tra cui la Radio Vaticana e la RAI – Radiotelevisione Italiana, per la quale ha curato il programma “Paganini e la chitarra”. Oltre all’attività concertistica, ha svolto un’intensa opera di ricerca e divulgazione, pubblicando saggi, edizioni critiche, trascrizioni e studi musicologici, contribuendo con la sua competenza anche al New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Nel corso della sua carriera ha insegnato nei Conservatori di Genova, Pesaro, Bologna, Frosinone e Latina, dove ha anche ricoperto per due mandati la carica di Direttore. Figura colta, appassionata e profondamente dedita alla didattica, il Maestro Gazzelloni lascia un segno indelebile nella comunità musicale italiana e nel territorio pontino, che perde un artista di grande valore umano e professionale.

L’ultimo saluto lunedì 6 ottobre alle ore 10.30 presso la Chiesa Madonna del Carmine, a Norma.

Alla famiglia, agli amici e ai suoi allievi giungano le più sentite condoglianze da parte di tutto il nostro staff.