Incidente aereo, martedì 7 ottobre i funerali del colonnello Mettini e dell’allievo pilota Nucheli

LATINA – Sono stati fissati per martedì 7 ottobre alle ore 10.30 presso l’Aeroporto Enrico Comani di Latina, sede del 70° Stormo, i funerali solenni del colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, tragicamente deceduti il primo ottobre scorso nel corso di un volo di addestramento. Ieri il medico legale Gianluca Marella ha eseguito l’autopsia sulle salme, poi la Procura ha dato il via libera.

Alla cerimonia funebre, officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Gian Franco Saba, saranno presenti autorità militari, civili e religiose, che si stringeranno insieme al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ai familiari ed ai colleghi per l’ultimo saluto al Colonnello Pilota Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e all’allievo Ufficiale pilota Lorenzo Nucheli.

La camera ardente dei due militari sarà aperta a familiari e colleghi da lunedì mattina presso la cappella dell’aeroporto.

Anche la sindaca di Latina Matilde Celentano che aveva annunciato lutto cittadino per il giorno delle esequie ha firmato l’ordinanza disponendo che per il 7, le bandiere degli edifici comunali siano esposte a mezz’asta. L’amministrazione inoltre invita i cittadini, le attività commerciali, le associazioni e tutte le realtà del territorio a manifestare il proprio cordoglio e rispetto evitando comportamenti che contrastino con il carattere di raccoglimento e partecipazione.

“La nostra comunità – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – è profondamente scossa da questa terribile tragedia. Il Comandante Mettini era un punto di riferimento per l’Aeronautica Militare che ha sempre dimostrato una forte attenzione e vicinanza alla città di Latina, contribuendo con impegno al consolidamento del legame tra il 70° Stormo e la comunità. Lorenzo, giovane e coraggioso allievo pilota, rappresentava il futuro, l’impegno e la dedizione di tanti ragazzi al servizio del Paese. La loro perdita ci addolora e ci unisce nel dolore e nel rispetto. L’Aeronautica Militare, nonché il 70° Stormo, rappresentano per Latina una realtà non solo militare, ma anche educativa, sociale e identitaria. Questa tragedia colpisce tutta la nostra comunità come un lutto di famiglia. Rappresentando il sentimento della comunità ho ritenuto doveroso rappresentare in questo modo alle famiglie, agli uomini e alle donne del 70° Stormo e a tutta l’Aeronautica Militare la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità”.

L’inchiesta procede analizzando ogni possibilità nella speranza di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed eventuali responsabilità. Da un primo esame la morte sarebbe avvenuta sul colpo, nell’impatto verticale al suolo. Restano in campo la tragica ipotesi di un errore umano e quella del guasto tecnico. Nella foresta del Parco Nazionale del Circeo restano ancora i rottami del biposto con doppi comandi che il primo ottobre era partito verso le 8 del mattino dal Comani e dove si sono svolti in questi giorni vari sopralluoghi e solo la prossima settimana saranno programmate le operazioni di rimozione.

Al Comani in questi giorni intanto sono stati fermati i voli di addestramento degli aspiranti piloti: i velivoli della prestigiosa scuola riprenderanno a volare solo dopo i funerali.