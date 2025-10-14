Premio COMEL, al via la mostra “Alluminio la forza silenziosa”

LATINA – Arriva il momento più atteso di questa XII edizione del Premio COMEL: l’inaugurazione della mostra Alluminio, la forza silenziosa che consentirà di ammirare le 13 opere finaliste, selezionate nelle scorse settimane da una giuria di esperti, presieduta dal prof. Giorgio Agnisola.

Sabato 18 ottobre alle ore 18.00 lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina accoglierà il pubblico che potrà vedere con i propri occhi, e votare, le opere che meglio hanno interpretato il tema di quest’anno, la forza silenziosa: l’alluminio è un metallo che apparentemente può sembrare fragile e delicato, ma che nasconde una forza e resistenza incredibili, utilizzato in cucina, nel packaging, nell’edilizia, nei trasporti, viene sottoposto a grandi sollecitazioni esterne senza perdere mai le proprie caratteristiche. Così anche le persone, soprattutto nei momenti più difficili, riescono a rialzarsi più forti di prima, ricche di esperienza e pronte a riprendere il proprio cammino.

Anche quest’anno in esposizione si vedranno opere di pittura, fotografia, scultura, installazione, che hanno saputo valorizzare l’alluminio lavorandolo in modi insoliti, originali e giungendo a risultati che di anno in anno stupiscono organizzatori e pubblico.

Come sempre l’Italia è ben rappresentata, ma ci sono artisti provenienti da tutta Europa e anche oltre: dalla Spagna, dalla Lituania, dall’Austria, dall’Albania e persino dalla Cina.

L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, tranne il 1° novembre, dalle 17 alle 20. Il pubblico potrà votare le tre opere preferite fino a domenica 2 novembre. Sabato 8 novembre si terrà la cerimonia di premiazione durante la quale saranno proclamati il vincitore della XII edizione del Premio COMEL, che vince anche un premio in denaro, e il vincitore del Premio COMEL del Pubblico, entrambi gli artisti torneranno a Latina per una personale.