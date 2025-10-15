Addio all’imprenditore Aldo Berardi, fu presidente di Federlazio Latina

LATINA – Si è spento ieri all’ospedale Santa Maria Goretti, Aldo Berardi, noto imprenditore di Latina. Aveva 84 anni. Una vita molto attiva, fin quando le condizioni di salute glielo hanno consentito, Berardi amava la sua città e lo aveva dimostrato in più occasioni, con l’impegno e con generose donazioni che sono ormai parte integrante del paesaggio urbano.

Imprenditore per oltre 50 anni, si era fatto da solo, figlio del primo postino di borgo Grappa, era diventato titolare di una notissima società con sede a Latina Scalo leader nel settore della carpenteria. Una posizione che gli era valsa l’elezione a Presidente della Federlazio di Latina, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Nel 2018 aveva fatto poi fatto parte del “Comitato dei Saggi” nella stessa associazione di piccole e medie imprese con Marco Picca e Silvio Rossignoli.

Appassionato da sempre di barca a vela, era entrato anche nel settore della nautica creando la Base Nautica. Nel 2011 aveva deciso di scendere in politica sostenendo il progetto di Alfredo Loffredo con la lista civica Il Patto.

Aveva sostenuto la realizzazione di tre opere artistiche che ancora oggi sono punto di riferimento: la Fiamma sul Cappello dedicata all’Arma di Carabinieri che si trova in Largo Caduti di Nassirya, la Clessidra Astrale sotto i portici dell’Intendenza di Finanza e un Fiore di Luci per la Città posta nella rotatoria di Via dell’Agora che gli era valsa una targa di ringraziamento dell’allora sindaco Vincenzo Zaccheo.

Lascia le figlie Barbara, Roberta e Paola, e i nipoti Simone, Giorgia, Federico e Eleonora.

I funerali saranno celebrati nella Chiesa di Santa Chiara giovedì alle 11.