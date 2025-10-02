ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Priverno, tentata truffa ai danni di un anziano: denunciato un trentenne

Un trentenne residente nella provincia di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Priverno per tentata truffa aggravata ai danni di un uomo di 72 anni. L’episodio risale al luglio scorso, quando l’anziano aveva ricevuto una telefonata da parte di un falso sottufficiale dell’Arma che lo aveva convinto a recarsi in banca per effettuare un bonifico di ingente valore. Il sedicente militare aveva sostenuto che l’operazione fosse necessaria per “verificare l’onestà degli impiegati” dell’istituto bancario. Dopo aver aderito alla richiesta, il 72enne si è accorto di essere caduto in un raggiro e ha chiesto aiuto ai Carabinieri di Priverno. Grazie al loro tempestivo intervento, i militari sono riusciti a bloccare in tempo il trasferimento di denaro, impedendo che il bonifico andasse a buon fine. Le indagini successive, avviate a seguito della denuncia della vittima, hanno consentito di individuare il trentenne come unico utilizzatore del conto corrente sul quale i responsabili della truffa tentavano di far confluire la somma. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

