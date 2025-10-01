Incidente aereo al parco del Circeo: un’indagine tecnica ricostruirà i fatti

Sarà un’indagine tecnica approfondita a far luce sul terribile incidente aereo avvenuto questa mattina nei cieli del Parco Nazionale del Circeo e costato la vita al Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo, e al giovane allievo Lorenzo Nucheli. Il velivolo, partito dall’aeroporto “Comani” di Latina Scalo questa mattina per una sessione di addestramento, è precipitato poco dopo nella foresta planiziaria, in prossimità del bosco di Cerasella. Alcuni testimoni hanno riferito che l’aereo sarebbe caduto “dritto a candela”, senza possibilità di manovra. Non essendo presente la scatola nera a bordo, saranno gli accertamenti tecnici a ricostruire con precisione la dinamica del disastro. L’inchiesta è affidata alla Procura della Repubblica di Latina, che coordina le indagini con il supporto delle autorità militari.

I dettagli sono arrivati nel corso di una conferenza stampa dalla voce del comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, il Generale Francesco Vestito:

La comunità dell’Aeronautica militare e il territorio pontino piangono oggi due figure simbolo: un comandante stimato e un giovane allievo con il sogno di diventare pilota: