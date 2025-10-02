ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Formia aderisce alla Campagna “Nastro Rosa 2025”

Monumenti illuminati di rosa per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

torre di mola

Anche quest’anno il Comune di Formia rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tumore al seno, aderendo alla Campagna “Nastro Rosa 2025” promossa dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Per tutto il mese di ottobre le Torri di Castellone e Mola e la Fontana della Villa comunale “Umberto I” saranno illuminate di rosa, come segno visibile e costante di vicinanza alle donne e per ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

“Non si tratta soltanto di un gesto simbolico – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Buco – ma di un atto di responsabilità e testimonianza concreta. La diagnosi precoce è lo strumento più efficace per salvaguardare la salute e la vita delle donne. La luce rosa sarà un invito costante a non trascurare i controlli periodici e a prendersi cura di sé”.

Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Ogni anno vogliamo ricordare che la salute è un bene primario da tutelare con informazione e prevenzione. Ringraziamo la LILT per il lavoro prezioso che svolge e dedichiamo questa luce rosa a tutte le donne che affrontano con coraggio la malattia e a chi deve ancora trovare la forza di sottoporsi a un controllo. Formia sarà sempre una città che promuove la cultura della salute e si prende cura delle persone”.

