Sicurezza sul lavoro, la commissione parlamentare d’inchiesta in missione in Prefettura

Una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, lo sfruttamento e la sicurezza, sarà a Latina giovedì 16 ottobre per una missione sul territorio pontino.

La commissione, presieduta dal senatore Tino Magni, farà tappa in prefettura per una serie di incontri con istituzioni, parti sociali e organi preposti alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine degli appuntamenti, i componenti della commissione e la prefettura incontreranno i giornalisti per illustrare gli esiti della giornata.

L’iniziativa arriva a poco più di un anno dalla morte del migrante Satnam Singh, deceduto in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda agricola del territorio. Un episodio che aveva acceso i riflettori sul fenomeno dello sfruttamento e sulle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo.

Nonostante il rafforzamento dei controlli e il monitoraggio costante delle forze dell’ordine e dell’Ispettorato del lavoro, il tema della sicurezza e dello sfruttamento resta una delle questioni più delicate nella provincia di Latina.

Già nei mesi scorsi la prefettura, insieme alla procura e alle forze dell’ordine, aveva sottolineato la necessità di un’azione strutturale, capace di andare oltre la sola repressione. Nel luglio 2024, a seguito della tragedia, si era riunita anche la commissione parlamentare di inchiesta della Camera sulle agromafie, che aveva effettuato un sopralluogo nell’azienda dove Satnam Singh perse la vita.