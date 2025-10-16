Il Comune di Latina dice no all’aumento di capitale di 30 milioni per Acqualatina, questo è quanto emerso dal consiglio comunale di ieri, richiesto dalle forze d’opposizione. Dopo un lungo dibattito, in aula è intervenuta la sindaca Matilde Celentano, la quale ha affermato che i comuni pontini non sono in grado di poter acconsentire a una richiesta così onerosa. Questa è quindi la posizione che verrà portata in assemblea dei soci, con la proposta di utilizzare i crediti dei Comuni per la gestione delle reti idriche insieme ad altri fondi. Il consiglio comunale ha quindi espresso all’unanimità la volontà di non cedere all’aumento di capitale per Acqualatina.
Latina, il Comune dice no all’aumento di capitale di 30 milioni per Acqualatina
