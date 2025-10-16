Latina, il Comune dice no all’aumento di capitale di 30 milioni per Acqualatina

Il Comune di Latina dice no all’aumento di capitale di 30 milioni per Acqualatina, questo è quanto emerso dal consiglio comunale di ieri, richiesto dalle forze d’opposizione. Dopo un lungo dibattito, in aula è intervenuta la sindaca Matilde Celentano, la quale ha affermato che i comuni pontini non sono in grado di poter acconsentire a una richiesta così onerosa. Questa è quindi la posizione che verrà portata in assemblea dei soci, con la proposta di utilizzare i crediti dei Comuni per la gestione delle reti idriche insieme ad altri fondi. Il consiglio comunale ha quindi espresso all’unanimità la volontà di non cedere all’aumento di capitale per Acqualatina.