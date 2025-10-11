Tentato omicidio in Via Fossignano, la vittima: “Mi ha sparato per le carte dei Pokémon”

LATINA – Non ha risposto alle domande del gip che lo ha interrogato nel carcere di Latina ieri mattina Giuseppe Marcellino il macellaio 31 enne di Aprilia accusato di aver sparato a un 36enne di Anzio giovedì pomeriggio. Accusato di tentato omicidio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre è stata la vittima a fornire una sua versione sul tentato omicidio spiegando che Marcellino lo accusa di avergli rubato una collezione di carte Pokémon dal valore di alcune migliaia di euro insieme a una somma in contati. La sottrazione sarebbe avvenuta durante un furto avvenuto alcune settimane fa nell’abitazione dell’aggressore. La dichiarazione è stata messa per iscritto dal ferito ancora ricoverato al Goretti, non in pericolo di vita, ma trapèassato a entrambe le gambe da due proiettili. I due si conoscevano molto bene e proprio prima di sparare l’arrestato avrebbe accusato l’altro del furto della sua collezione.