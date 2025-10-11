Sezze, proseguono i lavori sulle strade provinciali: il 13 ottobre intervento sulla SP Gattuccia

SEZZE – Prosegue il piano di manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria messo in atto dalla Provincia di Latina con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale la sicurezza e la percorribilità delle infrastrutture stradali del territorio. A partire da lunedì 13 ottobre 2025, salvo condizioni meteorologiche avverse, prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla Strada Provinciale Gattuccia, nel Comune di Sezze, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+300 circa.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questo intervento, atteso e necessario – ha dichiarato il Consigliere Provinciale Pasquale Casalini – Un ringraziamento particolare va al Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina, per l’attenzione e la concretezza dimostrata nel sostenere le esigenze del nostro territorio. Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come l’impegno delle istituzioni possa tradursi in opere tangibili, capaci di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire risposte efficaci e durature alle comunità locali.”

Sempre nel Comune di Sezze, a fine giugno si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale Rocchegiana.