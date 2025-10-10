Enrico Tiero indagato per corruzione: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia si autosospende

La Procura di Latina ha avviato un procedimento penale a carico di Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive. Secondo l’ipotesi accusatoria, Tiero avrebbe agevolato l’assunzione di alcuni giovani presso attività imprenditoriali, in cambio di presunte utilità. La notizia è stata diffusa dal legale del consigliere, Pasquale Cardillo Cupo, che ha sottolineato la gravità delle contestazioni, precisando però che Tiero ha accolto la situazione con “serenità e fiducia nell’operato della Magistratura”. Il consigliere ha già manifestato la propria disponibilità a comparire davanti al GIP del Tribunale di Latina il prossimo 16 ottobre per chiarire la propria posizione. Tiero ha comunicato anche la sua autosospensione dai ruoli interni al partito con una lunga dichiarazione in cui spiega di aver sempre agito per favorire giovani in difficoltà senza ricevere alcuna contropartita, ribadendo la propria estraneità rispetto a condotte penalmente rilevanti. Le indagini, coordinate dai PM Martina Taglione e Antonio Sgarrella, sono affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo e alla Guardia di Finanza.