Uno sportello comunale gratuito di ascolto psicologico. La proposta di Fare Giovani

LATINA – A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Salute Mentale, il movimento civico Fare Giovani, di Latina lancia un appello al Comune: servono interventi concreti per sostenere il benessere psicologico dei ragazzi. A parlare la vice coordinatrice del movimento, Chiara La Starza, che propone l’istituzione di uno sportello comunale gratuito di ascolto psicologico rivolto a giovani, genitori e insegnanti, e l’attivazione di laboratori esperienziali per favorire l’espressione emotiva e la socializzazione, in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio. Un invito alle istituzioni, alle associazioni e ai professionisti locali a fare rete per affrontare il disagio giovanile non solo nei momenti di emergenza, ma con un’azione costante e strutturata sul territorio.