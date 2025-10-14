Nasce la rete per l’inclusione scolastica. È stata annunciata ieri la nuova alleanza tra i genitori di studenti con disabilità, in collaborazione con i professionisti del settore e il sostegno di due sindacati: USB Latina e la Cgil di Frosinone e Latina. Tutto è nato dalle gravi mancanze che hanno colpito i servizi d’assistenza nel capoluogo, a partire da quelli educativi che sono stati avviati solo un mese dopo le aperture delle scuole. Appalto che, inoltre, non garantirebbe la copertura dell’intero anno scolastico. La rete presenterà delle proposte alla giunta comunale, tra cui il recupero del Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa e l’istituzione di un tavolo permanente sul diritto all’istruzione e sul Welfare comunale.