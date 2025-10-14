La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ospita la Verodol CBD Pielle Livorno

Cisterna – Mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 20:30, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket tornerà in campo al PalaSport di Cisterna di Latina per affrontare la Verodol CBD Pielle Livorno, formazione di grande esperienza e tra le principali favorite del Girone B, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale. Si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione e la squadra nerazzurra cercherà di esprimere il proprio gioco davanti al pubblico di casa, contando sul sostegno dei tifosi come elemento determinante per la performance. Sarà anche il vero esordio casalingo del Capitano Andrea Pastore, che nell’unica altra gara disputata al Palasport di Cisterna era rimasto a riposo per un risentimento muscolare.



