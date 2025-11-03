ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

4 novembre

Latina, la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si celebra a Borgo Bainsizza

La manifestazione promossa dalla Prefettura

LATINA – Martedì 4 novembre avranno luogo a borgo Bainsizza le manifestazioni celebrative del giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate organizzate dalla Prefettura di Latina d’intesa con il Comune, con la IV Brigata telecomunicazioni dell’Aeronautica militare di Borgo Piave, il Comando Artiglieria contraerei di Sabaudia e con la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali civili, militari e religiose della provincia.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10:00 presso la parrocchia San Francesco d’Assisi con la santa Messa officiata dal vescovo della diocesi di Latina Terracina Sezze e Priverno monsignor Mariano Crociata e proseguirà con la deposizione di una corona commemorativa al monumento ai caduti.

Per gli alunni delle scuole che parteciperanno alla cerimonia e per la cittadinanza tutta sarà allestita nell’area adiacente alla chiesa una mostra statica di mezzi militari che sarà aperta dalle 9:00 alle 13:00. Le celebrazioni si concluderanno con la cerimonia della Maida bandiera alle 17 presso il monumento ai caduti.

La locandina dell’evento è stata realizzata dai ragazzi delle classi di grafica del liceo artistico Buonarroti di Latina.

