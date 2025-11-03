ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Tiziano Ferro ricorda il prof di Latina scomparso: “Mario Tieghi è stato molto importante per me”

In un'intervista a Linus il racconto commosso sul docente di italiano e latino

LATINA – In un’intervista rilasciata alcuni giorni fa a Linus, Tiziano Ferro parla di Mario Tieghi, ex sindaco di Sabaudia e docente di lettere al liceo Scientifico Majorana di Latina scomparso il 19 ottobre.

“E’ venuto a mancare un professore che è stato molto importante per me, dal triennio del liceo scientifico fino alla maturità, insegnava Latino e italiano. Era uno di quei di quelli innamorati del suo lavoro, faceva sempre di più, amava il teatro e leggeva la letteratura recitandola, era molto attento alla sensibilità dei ragazzi – ha raccontato il cantautore di Latina con la voce rotta per la commozione –  Si chiamava Mario Tieghi e c’erano le “tiegate”,  perché lui siccome era un omone alto e molto elegante ogni tanto lanciava questi slogan e io li collezionavo,  massime completamente fuori contesto tra l’altro. Ti faccio un esempio: mi ricordo quando misi l’orecchino, entrai in classe e lui all’inizio mi guardò ma non disse nulla poi, alla seconda ora, non ce la fece e cominciò una prosopopea su quanto stava decadendo diciamo la nostra capacità di presentarci al mondo, chiaramente riferendosi a me e a quell’orecchino ma senza mai dirlo. Poi  chiudeva con “Dura lex sed lex”, che non….”. Tiziano ride di questo ricordo e racconta: “Ero anche molto bravo ad imitarlo”.  Un saluto affettuoso rivolto anche alla figlia di Tieghi, Tiziana: “Gli volevo molto bene. Ci mancherai Mario”.

