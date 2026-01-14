Coppa Italia di Serie C, il Latina pareggia in trasferta contro Renate

Coppa Italia di Serie C, tutto rimandato al ritorno. Finisce 1-1 l’andata della semifinale tra Renate e Latina, giocata allo stadio Favini. Il Latina passa in vantaggio al 59’ con Hergheligiu, ma il Renate trova il pareggio al 74’ con Ghezzi. Gara intensa e combattuta, con i nerazzurri protagonisti per lunghi tratti. Nel post partita mister Gennaro Volpe ha parlato di una sfida decisa sui 180 minuti, elogiando la prestazione della squadra e il percorso di crescita del gruppo, nonostante le numerose rotazioni. Qualche rammarico per non aver chiuso la partita dopo il vantaggio, ma fiducia in vista del ritorno. La qualificazione si deciderà il 28 gennaio allo stadio Francioni. Nell’altra semifinale si affrontano Ternana e Potenza.