Nicolosi, una comunità che si riconosce in “Street Spirit”

Dal 16 gennaio all’8 febbraio 2026 il quartiere Nicolosi di Latina diventa un laboratorio a cielo aperto di sguardi e narrazioni urbane con la prima edizione di Street Spirit Nicolosi, festival di street photography nato dalla collaborazione tra Spazio Culturale Nicolosi ed EFFE 4.0 – Associazione culturale di street photography.

Per quattro settimane il quartiere si trasformerà in un luogo di osservazione, incontro e restituzione visiva attraverso mostre, workshop, photowalk, laboratori e momenti di confronto che coinvolgeranno fotografi affermati, appassionati, residenti, bambini e curiosi. Al centro del progetto, la strada come spazio di relazione e racconto autentico della realtà.

Fulcro del festival è la mostra collettiva ospitata negli spazi di Spazio Culturale Nicolosi, con 150 fotografie di street photography provenienti da tutto il mondo, finaliste dell’Effestival 2025 di Anagni, affiancate da scatti della community e di fotografi professionisti internazionali. Un percorso visivo che mette in dialogo storie globali e quotidianità del quartiere Nicolosi. L’inaugurazione è in programma venerdì 16 gennaio alle 18.30, con un vernissage e un talk sulla percezione dell’osservatore a cura di Tullio Cesario, fotografo e fondatore di EFFE 4.0. La mostra resterà visitabile fino all’8 febbraio.

Il festival ospiterà alcune tra le firme più autorevoli della street photography italiana. Sabato 17 gennaio protagonista sarà Salvatore Matarazzo, fotografo di fama nazionale e internazionale, noto per il suo linguaggio allegorico e per l’uso consapevole del flash. Nella stessa giornata condurrà un workshop intensivo, su prenotazione, dedicato al ritratto di strada e all’esperienza diretta del fotografare. Domenica 18 gennaio spazio invece a Mario Mencacci, fotografo FIAF e architetto, che curerà una sessione di lettura portfolio con un focus sul rapporto tra fotografia e spazio urbano.

Il secondo weekend, il 24 e 25 gennaio, vedrà protagonista Lilliana Ranalletta, fotografa di fama internazionale, che guiderà un photowalk partecipato nel quartiere. Dal progetto nascerà il libro fotografico ufficiale del festival.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla formazione e alla comunità. Il terzo weekend, dal 31 gennaio al 1 febbraio, sarà incentrato su laboratori educativi rivolti a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al linguaggio fotografico come strumento di espressione e consapevolezza.

Il festival si concluderà nel weekend dal 6 all’8 febbraio con la presentazione del libro Street Spirit Nicolosi e un incontro aperto alla comunità, pensato come momento di restituzione collettiva e dialogo tra immagini, autori e abitanti del quartiere.