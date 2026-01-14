A Fondi si celebrano la Giornata del Rispetto e la Festa di San Sebastiano

Sarà una giornata dedicata alla prevenzione, al dialogo con i giovani e alla celebrazione della Polizia Locale quella in programma martedì 20 gennaio a Fondi, in occasione della Giornata del Rispetto e della Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Fondi e dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e prevede un grande convegno rivolto agli studenti delle scuole superiori della città, con la partecipazione delle forze dell’ordine del territorio. La coincidenza della data con la ricorrenza di San Sebastiano e le tematiche affrontate ha portato il Comando di Polizia Locale di via Occorsio a sostenere e coorganizzare l’evento.

Il convegno si terrà presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi a partire dalle 9:30 e sarà incentrato sui temi della prevenzione delle dipendenze da stupefacenti e sugli effetti che spaccio e consumo di droga producono non solo sulla salute, ma anche sul tessuto sociale. Come suggerisce il titolo dell’incontro, “Insieme per prevenire ed educare i giovani del domani al rispetto dei più alti valori umani”, il tema verrà affrontato con uno sguardo ampio e multidisciplinare, ponendo al centro il ruolo dei giovani come cittadini del presente e del futuro.

A moderare i lavori sarà il giornalista professionista e docente dell’I.T.I. Pacinotti Giovanni Stravato. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e del presidente dell’Istituto di Credito Antonio Carroccia, interverranno il professor Enzo Veltri, primario oncologo, che illustrerà gli effetti degli stupefacenti sulla salute e sulla società, e il professor Benito Battigaglia, già direttore di importanti istituti penitenziari come Rebibbia.

Ampio spazio sarà dedicato anche al punto di vista operativo delle forze dell’ordine. Interverranno infatti il capitano Edoardo Gaglione, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Fondi, e il commissario Onorato Antonetti, responsabile del Servizio di Polizia Locale di Fondi, impegnato in prima linea nella lotta allo spaccio anche grazie all’attività dell’unità cinofila Fiona. Le conclusioni del convegno saranno affidate a Carmine Quinto, presidente dell’A.N.F.I. di Fondi e coordinatore dell’evento.

La giornata sarà arricchita anche dalle celebrazioni in onore di San Sebastiano. Alle 8:30 è in programma la Santa Messa, officiata da don Sandro Guerriero presso la Chiesa della Madonna del Soccorso. Al termine del convegno, alle 12:00, presso l’auditorium della Banca Popolare di Fondi, si terrà il tradizionale brindisi con il discorso del comandante del Corpo di Polizia Locale, il primo dirigente dottor Vincenzo Leone.