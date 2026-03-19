Incidente mortale sull’Appia, perde la vita un anziano

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri sulla Via Appia, all’altezza di Gianola, nel territorio di Formia. A perdere la vita un anziano di circa 80 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 16.30 e ha coinvolto più veicoli: un autobus del trasporto pubblico, due automobili e un’Apecar condotta dalla vittima. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo a tre ruote sarebbe rimasto incastrato tra il pullman e una delle vetture, ribaltandosi. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il conducente di una delle auto, le cui condizioni sono state giudicate serie ma stabili, mentre nessuna conseguenza per i passeggeri dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione dell’emergenza. Per l’anziano, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire l’esatta dinamica. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e rallentamenti lungo la Via Appia in entrambe le direzioni per diverse ore.