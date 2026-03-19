Lunanotizie.it

CRONACA

Il Prefetto sospende Armando Cusani dalla carica di Sindaco di Sperlonga

Pubblicato

9 minuti fa

cusani

Il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella ha disposto la sospensione dalla carica di sindaco di Sperlonga per Armando Cusani, a seguito della condanna in primo grado pronunciata dal Tribunale di Latina. Il provvedimento, valido per diciotto mesi, è stato adottato in applicazione della Legge Severino, che prevede la sospensione automatica degli amministratori locali in caso di condanna. Cusani è stato condannato a sei anni di reclusione per corruzione nell’ambito del cosiddetto processo “Tiberio”. A seguito della sospensione, la guida del Comune passa al vicesindaco Lorena Cogodda.

Argomenti correlati:
Leggi l’articolo completo

CRONACA

Incidente mortale sull’Appia, perde la vita un anziano

Pubblicato

1 ora fa

19 Marzo 2026

da

ambulanza

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri sulla Via Appia, all’altezza di Gianola, nel territorio di Formia. A perdere la vita un anziano di circa 80 anni. Il sinistro si è verificato intorno alle 16.30 e ha coinvolto più veicoli: un autobus del trasporto pubblico, due automobili e un’Apecar condotta dalla vittima. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo a tre ruote sarebbe rimasto incastrato tra il pullman e una delle vetture, ribaltandosi. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il conducente di una delle auto, le cui condizioni sono state giudicate serie ma stabili, mentre nessuna conseguenza per i passeggeri dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione dell’emergenza. Per l’anziano, nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire l’esatta dinamica. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e rallentamenti lungo la Via Appia in entrambe le direzioni per diverse ore.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Aggressione in via Le Corbusier, individuati e denunciati due dei tre minorenni

Pubblicato

15 ore fa

18 Marzo 2026

da

via le corbusier

A Latina due minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per la violenta aggressione ai danni di un 14enne, avvenuta lo scorso 4 marzo nel parcheggio del Centro Commerciale Le Corbusier. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile, il giovane sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi e, dopo aver rifiutato una sigaretta, sarebbe stato colpito con schiaffi, pugni e calci, anche mentre si trovava a terra. Trasportato all’Ospedale Santa Maria Goretti, i sanitari gli hanno riscontrato diverse lesioni, tra cui l’infrazione di una costola. Le indagini, supportate da testimonianze, hanno consentito di individuare i presunti responsabili. Due di loro sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. Nei confronti degli stessi, il Questore ha disposto anche il DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, esteso all’intero territorio comunale, come misura di prevenzione legata alla pericolosità delle condotte. Uno dei due minori risultava già destinatario di un avviso orale. Per il terzo giovane coinvolto, il quale non è ancora compiuto quattordici anni, non è stato possibile applicare misure di prevenzione, ma sono state avviate le procedure presso la Procura minorile di Roma.

Leggi l’articolo completo

CRONACA

Latina 2032, nomina ufficiale del CdA della Fondazione

Pubblicato

16 ore fa

18 Marzo 2026

da

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la sala giunta del Comune di Latina, la riunione del collegio dei fondatori della Fondazione Latina 2032 per la nomina del CdA. Il Consiglio di Amministrazione è stato recentemente istituito per gestire le celebrazioni del centenario della città che avverrà nel 2032. Il Presidente della Fondazione, Vincenzo Zaccheo, ha ricevuto il passaggio delle consegne dall’amministratore unico, Eleonora Coppola, e ha riunito il gruppo composto dai rappresentanti designati dagli enti fondatori: Antonio Saccone (Regione Lazio), Francesca Pierleoni (Provincia di Latina), Massimo Passamonti (Comune di Latina), Cosimo Peduto (Camera di Commercio Frosinone Latina). Un atto formale che segue la nomina effettuata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il CdA avrà il compito di organizzare e gestire gli eventi e le opere legate al centenario di Latina.
“Un sogno coltivato tanti anni fa”, ha detto il Presidente della Fondazione Vincenzo Zaccheo:
Presente alla riunione anche il neo eletto Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, e il sindaco di Latina Matilde Celentano. “La fondazione prende finalmente corpo” ha detto la prima cittadina:
Leggi l’articolo completo

Più Letti