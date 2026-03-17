APPUNTAMENTI
“La fisica unisce le generazioni”: il Prof più amato del web ospite di Radio Immagine
C’è chi insegna e chi riesce a lasciare il segno. Vincenzo Schettini, noto come “il prof più amato del web”, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Durante l’intervista con Alessio Campanelli, il docente e divulgatore ha raccontato il suo percorso, il successo del suo spettacolo teatrale e il legame speciale creato con il pubblico. Un successo che parte da lontano, precisamente dal 2015, quando Schettini ha iniziato a condividere contenuti per rendere la fisica più accessibile agli studenti. Da allora, il suo progetto è cresciuto fino ad arrivare al teatro, con oltre 80 repliche in tutta Italia e circa 80.000 spettatori. “La sensazione più forte è essere riuscito ad avvicinare età che non avrei mai immaginato: bambini e nonni”, racconta Schettini.
Ed è proprio questo uno degli aspetti più sorprendenti del suo lavoro: la capacità di unire generazioni diverse attraverso la divulgazione. Non solo studenti, ma anche genitori e nonni che riscoprono la fisica, spesso per aiutare i più giovani o per semplice curiosità.
Nel corso dell’intervista, Schettini ha anche riflettuto sul ruolo della scuola oggi:“È un mondo in estrema evoluzione. I docenti stanno cercando di adattarsi con grande volontà, perché i ragazzi di oggi sono diversi rispetto a vent’anni fa.”Un cambiamento che richiede impegno, apertura e nuove modalità di comunicazione, proprio come quelle sperimentate dal professore attraverso il web e il teatro.
Il suo spettacolo teatrale, scritto insieme a Paolo Ruffini, è molto più di una semplice lezione. È un’esperienza che mescola didattica, intrattenimento e momenti di riflessione.Diviso in capitoli dedicati a concetti fisici come forza, tempo e pressione, lo show si trasforma in un viaggio che tocca anche la vita quotidiana e le emozioni.Non manca l’interazione con il pubblico e un tocco artistico personale: Schettini, infatti, è anche violinista e durante lo spettacolo suona dal vivo, creando un ponte tra fisica e musica.
Il tour sta per concludersi con numeri importanti: 100 date e oltre 100.000 spettatori previsti. Tra le tappe, anche Aprilia, dove il 19 marzo porterà sul palco il suo spettacolo.“Non ponetevi limiti di età o creatività: sarà una bella esperienza”, è l’invito del professore. E a giudicare dall’entusiasmo del pubblico e dai messaggi ricevuti, quella di Vincenzo Schettini non è solo una lezione di fisica, ma una vera e propria lezione di vita.
APPUNTAMENTI
La stagione estiva 2026 si presenta al Fondi Beach Festival il 28 e 29 marzo
A Fondi gli operatori balneari pensano già all’estate e sono in gran fermento in vista della stagione più calda dell’anno. Il 28 e 29 marzo il “Fondi Beach Festival” porterà il sapore del mare in Piazza De Gasperi con le esposizioni degli stabilimenti balneari e le eccellenze del settore. Due giorni per raccontarsi e raccontare, in anteprima, le proposte dell’estate 2026. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nautilus, con il patrocinio del Comune di Fondi.
Durante le due giornate, la piazza si trasformerà in una vera e propria spiaggia urbana, con allestimenti a tema e spazi espositivi dedicati agli stabilimenti balneari del territorio. I visitatori potranno conoscere l’offerta balneare di Fondi, incontrare direttamente gli operatori, scoprire servizi, promozioni e novità e vivere un’anteprima dell’atmosfera estiva. A fare da cornice musica, spettacoli, intrattenimento, animazione, beach food e degustazioni che trasformeranno la due giorni in un grande evento da vivere e da gustare.
«Una grandissima vetrina – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per il litorale ma anche per la filiera che porta un indotto enorme alla città di Fondi e che rappresenta una parte importantissima delle attività produttive locali. L’invito, quindi, è a partecipare numerosi anche per rafforzare, tutti insieme, l’identità turistica della nostra straordinaria fascia costiera».
«Ogni stabilimento – commentano gli assessori al Turismo Vincenzo Carnevale e alle Attività Produttive Stefania Stravato che hanno subito sposato con entusiasmo l’idea lanciata dall’Associazione Nautilus – sarà rappresentato attraverso un allestimento che riproduce l’esperienza reale della spiaggia. Un assaggio di estate che ci piace e che trasmette quell’idea di destagionalizzazione che da anni stiamo promuovendo con eventi ed iniziative mirate. Particolarmente interessante anche il capitolo del beach food che mettendo in luce la creatività degli operatori balneari trasformando il cibo in un efficace strumento di promozione turistica».
APPUNTAMENTI
Il presidente nazionale di Lilt a Latina per presentare il suo libro: “Una vita per vincere il cancro”
LATINA – La LILT Associazione Provinciale di Latina presenterà il libro del Prof. Francesco Schittulli dal titolo “Una vita per vincere il cancro”, dedicato ai temi della prevenzione oncologica. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, in Piazza del Popolo 2 a Latina.
Sarà l’occasione per incontrare l’autore, Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, che condividerà con il pubblico la sua esperienza e le riflessioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il cancro: “Un insieme di programmi, propositi e proposte – ha dichiarato il Prof. Schittulli parlando del volume – un dialogo con il lettore, un invito a conoscersi meglio e unirsi per vincere il male del secolo”.
“Sarà un’occasione per sensibilizzare l’intera città di Latina su un tema così attuale e sull’importanza della prevenzione, per donne e uomini – afferma Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente LILT Latina –. L’appuntamento di mercoledì sarà un momento di confronto, approfondimento e riflessione. Solo in questo modo, e tutti insieme, possiamo diffondere il valore della prevenzione a più persone possibili”.
L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato dalla Prof.ssa Stefania De Caro, da sempre impegnata sui temi della salute e dell’educazione sanitaria.
APPUNTAMENTI
I Volenterosi all’appuntamento del Comitato di Terracina per il “no” al referendum
TERRACINA – Sarà a Terracina domani 17 marzo, nel gruppo dei 15 partecipanti al comitato dei cosiddetti volenterosi, che ha presentato il ricorso ammesso dalla Cassazione l’attuale quesito per il referendum sulla giustizia quello con l’aggiunta degli specifici 7 articoli della Costituzione che saranno modificati con la riforma del governo Meloni. Panici interverrà in un evento pubblico organizzato dal Comitato per il No di Terracina guidato da Pina Zannella, alle 17:30 nella conferenze dell’Hotel Palace.
Con lui, a spiegare il Referendum e le azioni intraprese, ci sarà l’ Avvocato Marco Trabucco del Comitato per il No terracinese ed il giudice della sezione Civile del tribunale di Latina, Claudio Volpe. L’evento sarà moderato dalla Giornalista Graziella Di Mambro responsabile legalità per Articolo 21, associazione che si batte su temi costituzionalmente garantiti quali la libertà di stampa.
Più Letti
-
NOTIZIARI5 ore fa
Gr Latina – 17 marzo 2026 ore 7
-
NOTIZIARI18 ore fa
Gr Latina – 16 marzo 2026 ore 18
-
TITOLI5 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 marzo 2026
-
NOTIZIARI1 giorno fa
Gr Latina – 16 marzo 2026 ore 12
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 marzo 2026
-
NOTIZIARI2 giorni fa
Gr Latina – 15 marzo 2026 ore 8
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 marzo 2026
-
NOTIZIARI3 giorni fa
Gr Latina – 14 marzo 2026 ore 18